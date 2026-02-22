Gomorra – Le Origini arriva a Ortona | il 1° marzo maratona gratuita con il cast allo Zambra

Il cast di “Gomorra – Le Origini” sarà a Ortona per una maratona gratuita il 1° marzo allo Zambra, dopo aver promosso la serie in diverse città italiane. La manifestazione mira a coinvolgere i fan e far vedere in anteprima le prime tre puntate, creando un momento di confronto tra attori e spettatori. L’evento include anche sessioni di autografi e domande, offrendo ai presenti un’occasione unica di avvicinarsi alla produzione.

Il cast di “Gomorra – Le Origini” sarà a Ortona per incontrare il pubblico e vedere insieme le prime tre puntate della nuova serie Sky Original. L’appuntamento è per sabato 1° marzo, dalle ore 16.30, al Cinema Auditorium Zambra. L’incontro sarà moderato dal critico cinematografico Piercesare Stagni, che guiderà il dialogo con il cast per approfondire retroscena, scelte narrative e ispirazioni del progetto. La giornata sarà completamente gratuita, ma con prenotazione obbligatoria vista la rilevanza dell’evento e la presenza degli ospiti. “Portare le origini di Gomorra allo Zambra è un regalo che abbiamo voluto fare al nostro pubblico – spiegano gli organizzatori –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"Gomorra - Le origini", anteprima gratuita al cinema dei primi due episodi: come parteciparePer celebrare l'atteso prequel di “Gomorra”, “Gomorra - Le Origini”, Sky e The Space Cinema organizzano anteprime gratuite dei primi due episodi a Roma e Napoli, offrendo ai fan un'occasione unica di immergersi nelle origini della celebre serie Sky Original.

