Bloccato in viale Le Corbusier con mezzo etto di cocaina nell' auto

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Latina per possesso di circa mezzo etto di cocaina, sorpreso in flagranza di reato mentre si aggirava con fare sospetto su viale Le Corbusier. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo e al sequestro della sostanza stupefacente.

E' stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione radiomobile di Latina, mentre si aggirava con fare sospetto su viale Le Corbusier. L'uomo, 27 anni, già noto alle forze di polizia, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno. Latinatoday.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scontro tra due auto sulla Palermo–Sciacca, nei pressi di viale Regione Siciliana. Quattro feriti, uno grave. Un veicolo in fiamme, strada chiusa e traffico bloccato. Decisivo l’intervento di un Vigile del Fuoco fuori servizio. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.