Sammaurese a Recanati Ora serve continuità

Il girone di ritorno è iniziato bene per la Sammaurese di Mauro Antonioli, adesso va trovata quella continuità che deve diventare uno dei fattori chiave sui quali fare leva per una seconda parte di stagione da vera protagonista. Oggi al Tubaldi di Recanati sarà molto importante prima di tutto non perdere, non ripetere i tanti errori difensivi che all'andata hanno fatto pendere la bilancia dalla parte dei marchigiani. Va anche messo in conto conto che Merlonghi e compagni si troveranno di fronte una squadra animata da grandi motivazioni: durante la sosta la società ha deciso di esonerare Mirko Savini per affidare la panchina a Giovanni Pagliari.

