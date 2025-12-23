Juve vietato distrarsi Ora serve continuità

La Juventus si prepara a una sfida importante, dopo le recenti prestazioni positive contro Bologna e Roma. La continuità sarà fondamentale per consolidare il percorso di crescita e mantenere alta la concentrazione in vista del delicato match di sabato 27 dicembre alle ore 20. Un’occasione per confermare il momento e rafforzare la posizione in classifica, senza distrazioni, con attenzione e determinazione.

Dopo i segnali incoraggianti visti contro Bologna e Roma, la Juventus è chiamata a confermare il proprio rilancio nel delicato match in programma sabato 2712 alle ore 20.45 all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Una sfida che, sulla carta, sembrerebbe alla portata, ma che arriva in un contesto pieno di insidie: subito dopo le festività natalizie, contro una squadra affamata di punti salvezza e guidata da un allenatore che conosce bene l’ambiente bianconero. La trappola post-feste. Attenzione massima. Le ultime stagioni hanno insegnato che proprio nei momenti in cui sembra essersi voltato pagina, la Juventus è caduta in battute d’arresto improvvise e spesso contro avversari ritenuti abbordabili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, vietato distrarsi. Ora serve continuità Leggi anche: L’Atletico Ascoli ora è ripartito:: "Serve continuità" Leggi anche: Calcio, Spalletti sprona la Juve: “Serve continuità” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juve, Balzarini: 'Serve chiarezza su rinnovo di Yildiz, perché sul turco c'é l'Arsenal' - Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come la Juventus dovrebbe accelerare nella trattativa per rinnovare il contratto del suo asso ... it.blastingnews.com Partita molto tattica con tanta pressione da parte di entrambe le squadre. Buona Juve, attenta e concentrata, 2 fiammate a metà tempo, doppia occasione di Chico e Openda, poi Conceicao la mette dentro su bella azione concertata. Vietato mollare la presa, 1- x.com #Juventus-#Roma, #Elkann carica la squadra: “Vietato sbagliare” A meno di 48 ore dal big match dell’Allianz Stadium, John Elkann ha fatto visita alla squadra alla Continassa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.