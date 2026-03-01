Zaynab Dosso si è aggiudicata la vittoria nei 60 metri agli Assoluti Indoor con un tempo di 7.10. Doualla ha invece sfiorato il minimo per i Mondiali, senza però riuscire a raggiungerlo. La gara si è svolta senza registrare tempi eccezionali, ma i risultati sono stati comunque ufficializzati dalla federazione. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti italiani in una giornata dedicata alla velocità.

Zaynab Dosso ha vinto i 60 metri ai Campionati Italiani Assoluti Indoor con il tempo di 7.10: il riscontro cronometrico non è quello che si sperava per la Campionessa d'Europa e argento mondiale, visto che settimana scorsa era diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi, correndo un superlativo 6.99 a Torun e pareggiando la miglior prestazione mondiale stagionale detenuta da Julien Alfred (la Campionessa Olimpica dei 100 metri). La velocista emiliana si era espressa in 7.09 senza strafare in batteria, ma nell'atto conclusivo si è evidentemente fatta sentire un po' di tensione sul rettilineo del PalaCasali di Ancona e sono saltati un po' di automatismi: altissimo tempo di reazione (0.

© Oasport.it - Zaynab Dosso vince i 60 agli Assoluti senza il tempone, Doualla accarezza il minimo mondiale

