Zaynab Dosso spumeggiante a Belgrado! Fluida in batteria accarezza il record italiano e fa sognare

Zaynab Dosso si è fatta notare a Belgrado con una corsa esplosiva nei 60 metri. La velocista italiana ha dominato la batteria, migliorando il suo record personale e lasciando il pubblico senza parole. La sua gara ha dimostrato tutta la sua determinazione e il talento che la portano a sognare in grande nel circuito internazionale indoor.

Zaynab Dosso ha alzato ulteriormente l'asticella rispetto all'uscita di settimana scorsa e ha primeggiato in maniera convincente nella batteria dei 60 metri del Meeting di Belgrado, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). La velocista emiliana si è espressa in un brillantissimo 7.05, uscendo bene dai blocchi di partenza (0.169 il tempo di reazione) e poi offrendo una buona accelerazione, senza neanche spingere fin sulla linea del traguardo. La Campionessa d'Europa e argento mondiale sulla distanza si è ampiamente lasciata alle spalle la greca Rafailia Spanoudaki-Chatzriga (7.

