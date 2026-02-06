Nick Jonas | Mia figlia nata prematura ha avuto bisogno di sei trasfusioni di sangue e ha lottato ogni giorno per più di tre mesi

Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno vissuto giorni difficili con la loro piccola Malti Marie, nata prematura nel gennaio 2022. La bambina ha avuto bisogno di sei trasfusioni di sangue e ha combattuto per più di tre mesi in ospedale. Il cantante ha raccontato quanto è stato duro vedere la figlia lottare ogni giorno, ma ora la piccola sta meglio e la famiglia può finalmente respirare.

Malti Marie «ha lottato ogni giorno per tre mesi e mezzo», e solo dopo aver ricevuto «sei trasfusioni di sangue» ha iniziato a riprendere gradualmente peso: «Sento che sa come è venuta al mondo e com'è stato quel primo capitolo della sua vita. Ogni giorno per lei è un dono, lo si capisce da come si comporta, da quanto tutto le risulti emozionante». Il cantante durante il podcast ha poi voluto esprimere la sua gratitudine ai medici che hanno assistito al parto, descrivendoli come «angeli» che «hanno riportato mia figlia in vita»: «Si sono subito presi cura di lei, l'hanno intubata e hanno fatto tutto il resto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

