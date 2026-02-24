Da trascinatore a incognita | Milan dov’è finito Pulisic? Il Diavolo ha bisogno di lui

Christian Pulisic, attaccante del Milan, si è distinto per le sue prestazioni brillanti all’inizio dell’anno, segnando gol decisivi nelle partite più importanti. Tuttavia, nelle ultime settimane, il suo rendimento è calato e il suo ruolo in squadra appare meno incisivo. La sua presenza in campo si fa più sporadica, lasciando molti a chiedersi cosa sia successo. La sua situazione attuale resta ancora da chiarire.

'Capitan America' non segna da Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025, quando sbloccò il risultato al termine del primo tempo. Poi, nel nuovo anno, 2026, il numero 11 rossonero ha saltato diverse partite per infortunio e in altri è stato sì a disposizione, ma a mezzo servizio. Un problema che, alla lunga, ha fatto rallentare la corsa dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Fino al gol contro il Verona, Pulisic era a quota 8 reti in campionato. Nel 2026, in dieci partite, lo statunitense non ha mai né segnato né fornito un assist. Un periodo così 'vuoto', nella sua esperienza in rossonero, non l'aveva mai attraversato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, dov’è finito Pulisic? Fine 2025 da sogno, inizio 2026 da incubo: i motivi del caloDopo un inizio di stagione da protagonista, Christian Pulisic si è improvvisamente fermato.

