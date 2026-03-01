Yamaha in crisi storica in MotoGP | i piloti messi a tacere

Yamaha attraversa una crisi storica in MotoGP, con i piloti che vengono messi a tacere e meno protagonisti nelle gare. Nel 2026, la casa giapponese cambierà radicalmente la configurazione delle moto, passando da un motore tradizionale a quattro cilindri in linea a una nuova versione. Questa decisione segna un punto di svolta per la squadra e per il campionato.

Il 2026 segna una svolta significativa per Yamaha in MotoGP: il passaggio dalla configurazione tradizionale a quattro cilindri in linea a una vettura con motore V4 ha imposto una fase di sviluppo intensiva e ha esposto lacune rispetto ai migliori nelle fasi iniziali della stagione. L’esordio ha evidenziato una distanza rilevante dai migliori, nonostante la volontà di costruire un progetto a medio termine e di migliorare le prestazioni con il progresso tecnico. Il passaggio al motore V4 è stato completato in periodo recente, con il progetto che resta in fase di affinamento. Le indicazioni emerse dai test prestagionali hanno suggerito che la strada da percorrere sarebbe stata in salita, e il weekend inaugurale ha confermato una discrepanza di velocità rispetto alle squadre più veloci. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Moto gp, Yamaha in crisi: “Giorni difficili. Comprendiamo lo stato d’animo dei piloti”Roma, 25 febbraio 2026 – Tra pochi giorni parte la Moto gp e la gerarchia appare abbastanza chiara.

Rins: "Con Fabio in partenza, Yamaha potrebbe concentrarsi maggiormente sugli altri pilotiIn un contesto di MotoGP in cui la competitività della Yamaha vive una fase delicata, l’attenzione è indirizzata al futuro di Alex Rins e al progetto...

Yamaha in crisi nera, Pavesio: Una montagna da scalare. Quartararo? Capisco sincerità, ma la squadra va tutelataAl managing director Yamaha Paolo Pavesio non sono andate giù le critiche di Fabio Quartararo, ormai promesso sposo della Honda ... formulapassion.it

Moto gp, Yamaha in crisi: Giorni difficili. Comprendiamo lo stato d’animo dei pilotiIl nuovo V4 mostra problemi di gioventù, Fabio Quartararo è prossimo all’addio e la moto è più lenta di un secondo. Meregalli chiaro: E’ un processo di apprendimento. Per le prestazioni servirà aspe ... sport.quotidiano.net

