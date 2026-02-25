Moto gp Yamaha in crisi | Giorni difficili Comprendiamo lo stato d’animo dei piloti

Roma, 25 febbraio 2026 – Tra pochi giorni parte la Moto gp e la gerarchia appare abbastanza chiara. In prima fila Ducati, Aprilia come prima rivale, poi KTM e Honda pronte a sorprendere, mentre il fanalino di coda resta Yamaha, che è alle prese con il momento più difficile della sua storia nel motomondiale con un progetto totalmente rivoluzionato e con il pilota di punta che, di fatto, ha già detto sì a Honda per traslocare il prossimo anno. Il nuovo V4 anche nei test ha mostrato i suoi difetti di gioventù, con qualche problema di troppo che ha rallentato il programma di lavoro e, di conseguenza, la ricerca della competitività in vista della prima gara stagionale. Succede che Fabio Quartararo ha parlato di una moto per ora più lenta di un secondo rispetto a un anno fa e il direttore della squadra ufficiale Maio Meregalli è stato onesto nel sottolineare la fase delicata per i tre diapason, che dovranno sfruttare la prima parte di stagione per comprendere il prototipo e avviare un processo di crescita per la seconda parte di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

