Rins | Con Fabio in partenza Yamaha potrebbe concentrarsi maggiormente sugli altri piloti

Alex Rins si prepara a lasciare la Yamaha, spinto da accordi contrattuali e cambiamenti nel team. La moto giapponese, infatti, sta riorganizzando le sue strategie, puntando ora più sui piloti già consolidati. Con la partenza di Rins, la squadra potrebbe destinare più risorse agli altri atleti, cercando di migliorare i risultati complessivi. Questa decisione impatta direttamente sul modo in cui la Yamaha affronterà le prossime stagioni.

In un contesto di MotoGP in cui la competitività della Yamaha vive una fase delicata, l’attenzione è indirizzata al futuro di Alex Rins e al progetto della casa giapponese. Il pilota catalano si trova in una posizione cruciale per proseguire la carriera oltre il 2026, anno di scadenza del contratto, entrando nella terza stagione con la Factory Yamaha e affrontando decisioni che riguardano sviluppo tecnico, competitività del prototipo e dinamiche di squadra. La performance della prototipazione attuale resta al centro dell’attenzione, con una situazione che richiede miglioramenti mirati su trazione, ingresso in curva e gestione della coppia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quartararo ha spinto Yamaha oltre i limiti, come Verstappen con Red Bull, secondo Rins.Fabio Quartararo ha portato la Yamaha a rischiare oltre i confini consueti durante l’ultima gara, spinto dalla voglia di ottenere un risultato migliore.

Rins: "Yamaha ci ha chiesto di dosare le energie in garaYamaha ha lavorato sodo durante i test pre-stagionali a Sepang.

MotoGP | Rins: Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altriDi fronte alla critica situazione in cui versa Yamaha, e con la prospettiva dell'addio di Fabio Quartararo in vista del prossimo anno, Alex Rins invita il marchio delle diapason a distribuire tra i su ... msn.com

#MotoGP #SepangShakedown Day 3 1 Aleix Espargaro (Honda HRC Test Team) 1'57"173 2 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 1'57"299 3 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) 1'57"690 4 Alex Rins (Monster Energy Yam x.com

