Microsoft ha annunciato che continuerà a sviluppare e produrre hardware per la prossima generazione di console Xbox, nonostante l'addio di due dei principali dirigenti, Phil Spencer e Sarah Bond. La data di uscita della nuova console non è ancora stata comunicata, ma l’azienda ha confermato che i piani di lancio rimangono invariati. Restano comunque da seguire eventuali aggiornamenti sulla strategia futura.

Meno si è analizzato l’andamento schizofrenico di Microsoft nella comunicazione e nella gestione della strategia produttiva e di marketing. Microsoft ha iniziato la generazione Xbox Series XS puntando sulla migliore qualità e la maggiore potenza computazionale della sua console, nonché sull’ingrandimento del suo parco di sviluppatori interni, suggerendo e poi affermando che si puntava a creare la più grande lineup esclusiva della storia di Xbox. Tale strategia si doveva associare alla crescita dei servizi, con Game Pass che avrebbe dovuto rappresentare il cavallo vincente per convincere l’utenza a passare alla console verde crociata.... 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Xbox, la rivoluzione ai vertici non cambia i piani: quando esce e cosa aspettarsi dalla nuova console Microsoft

Leggi anche: La nuova console Xbox è fondamentale per Microsoft: presto arriveranno degli annunci

Xbox, crollo verticale delle vendite hardware: ha davvero senso una nuova console Microsoft?I dati di vendita delle console Xbox durante il 2025 evidenziano il crollo degli hardware Microsoft anche nei mercati che erano la loro roccaforte.

Tutto quello che riguarda Xbox

Temi più discussi: Xbox Next sarà importante: arriva la conferma della nuova dirigenza; Terremoto ai vertici di Xbox: Phil Spencer e Sarah Bond lasciano l'incarico, rivoluzione totale in Microsoft Gaming; Rivoluzione in casa Xbox: Phil Spencer e Sarah Bond lasciano; Xbox, chi è la nuova Ceo Asha Sharma e cosa si propone per il futuro.

Xbox Next sarà importante: arriva la conferma della nuova dirigenzaÈ arrivata la conferma che tanti giocatori aspettavano: l'hardware continuerà a giocare un ruolo fondamentale per Xbox. everyeye.it

Xbox, rivoluzione grafica in arrivo: lo streaming su console fa il salto di qualità definitivoSvolta per gli utenti Xbox: lo streaming dei giochi arriva finalmente a 1440p su console Series X e One. Ecco cosa cambia per la qualità visiva. 24hlive.it

La nuova Xbox nascerà morta per colpa del Game Pass, secondo Michael Pachter x.com

Dietro il rumoreggiato ritorno ai single player PlayStation che non arriveranno su PC potrebbe esserci la prossima console Xbox. https://www.everyeye.it/notizie/sony-ritorno-esclusive-playstation-entra-xbox-next-862248.htmlutm_medium=Social&utm_sour - facebook.com facebook