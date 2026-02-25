La nuova console Xbox è fondamentale per Microsoft | presto arriveranno degli annunci

La nuova console Xbox sarà centrale per il futuro di Microsoft. A dirlo chiaramente è la nuova CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, che ha promesso un “ritorno a Xbox” e annunci imminenti sull’hardware. Dopo l’era di Phil Spencer, la divisione si prepara ad affrontare una fase complessa, tra calo delle vendite console e trasformazioni del mercato. Il messaggio è netto: la console resta il cuore dell’ecosistema. E presto ne sapremo di più. Nel suo primo messaggio allo staff e ai giocatori (grazie a Windows Central ), Sharma ha indicato il “return to Xbox” come uno dei tre pilastri della strategia futura. Intervistata da Windows Central, ha chiarito che non si tratta di un’ammissione di fallimento, ma di un richiamo allo spirito originario con cui il team fu fondato: sorpresa, coraggio, ribellione creativa e divertimento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

