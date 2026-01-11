Xbox crollo verticale delle vendite hardware | ha davvero senso una nuova console Microsoft?

Nel 2025, le vendite delle console Xbox hanno registrato un forte calo, anche nei mercati storicamente più consolidati. Questa diminuzione solleva il quesito sulla possibilità di una nuova console Microsoft. Analizziamo i dati e le tendenze di mercato per comprendere se un eventuale rilancio sia ancora una strategia valida o se siano necessari ripensamenti futuri.

I dati di vendita delle console Xbox durante il 2025 evidenziano il crollo degli hardware Microsoft anche nei mercati che erano la loro roccaforte. Sembra che il colosso di Redmond sia disinteressato al mercato hardware, ma allora che senso ha progettare una nuova console per la prossima generazione? Immediatamente dopo la campagna pubblicitaria di presentazione di Xbox Series XS, basata tutta sull'evidenziare la maggiore potenza hardware della nuova console Microsoft rispetto alla concorrenza, l'azienda americana ha cambiato rotta, puntando sempre di più sui servizi in abbonamento e sul tentativo di spostare l'ago della bilancia dell'intero settore su un modello di profitto differente da quello tradizionale. Con il crollo delle vendite delle console Xbox, Microsoft punta molto su Game Pass, Cloud e rilasci multipiattaforma - Il business hardware di Xbox ha subito una flessione storica nel 2025, con un calo delle vendite di console nel Regno Unito del 39% rispetto all'anno precedente e un crollo delle vendite negli Stati U ... Xbox, malissimo le vendite in UK: il 2025 è l'anno peggiore di sempre - Le vendite di Xbox sono crollate nel Regno Unito, facendo ipotizzare un cambio di strategia Microsoft che punta meno sull'hardware.

Xbox, malissimo le vendite in UK: il 2025 è l'anno peggiore di sempre - Le vendite di Xbox sono crollate nel Regno Unito, facendo ipotizzare un cambio di strategia Microsoft che punta meno sull'hardware. msn.com

L'analista Chris Dring ha realizzato un resoconto del 2025 del settore videoludico, e, a livello di vendite hardware, l'anno appena trascorso è stato il peggiore di sempre per Xbox nel territorio del Regno Unito La notizia nei commenti - facebook.com facebook

