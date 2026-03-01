La WWE sta valutando di cambiare la tradizione del suo main event a WrestleMania 42, considerando un match Fatal Four-Way invece del tradizionale incontro singolo. La decisione potrebbe coinvolgere più wrestler in vista dell’evento principale, segnando un possibile passaggio verso un formato diverso rispetto alle edizioni precedenti. La scelta sembra essere al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori.

La “road to WrestleMania” sembra destinata a un grande cambiamento. La compagnia starebbe infatti preparando il terreno per un match titolato con più protagonisti, invece del classico uno contro uno nel main event. La situazione si è chiarita dopo la vittoria di Randy Orton nel Men’s Elimination Chamber, che normalmente garantisce una sfida singola per il titolo a WrestleMania. Tuttavia, la WWE ha subito complicato le cose annunciando che anche Cody Rhodes riceverà un’opportunità titolata, alimentando dubbi sui piani a lungo termine per l’evento principale dello show. Bryan Alvarez, intervenendo a Wrestling Observer Radio, ha sottolineato... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il main event di WrestleMania 42 verso un clamoroso Fatal Four-Way?

WWE: Secondo CM Punk il main event di WrestleMania 42 sarà spettacolareSebbene l’ intera card di WrestleMania 42 sia apparentemente incerta, l’unico match che sembra ormai definitivo è lo scontro tra CM Punk e il...

WWE: Ecco quali sono i main event previsti di WrestleMania 42La Road to WrestleMania 42 è ufficialmente iniziata e il quadro dei match principali comincia a prendere forma.

Massive Spoiler in the New WrestleMania 42 Promo

Contenuti e approfondimenti su Fatal Four Way.

Discussioni sull' argomento Elimination Chamber 2026: Chicago – I nostri pronostici; WWE Elimination Chamber 2026 – Preview.

WWE Saturday Night's Main Event results, review, grades: Sami Zayn vs. Drew McIntyre set for the Royal RumbleDrew McIntyre's first undisputed WWE title defense is set. Sami Zayn defeated Randy Orton and two other superstars at WWE Saturday Night's Main Event to secure a world title match at the Royal Rumble. cbssports.com

5 Possible finishes for the Undisputed WWE Title No. 1 Contender's Fatal 4-Way Match at SNME XLIIIWWE stars Randy Orton, Sami Zayn, Trick Williams, and Damian Priest will compete in a fatal four-way at Saturday Night's Main Event for the right to challenge Drew McIntyre for the Undisputed ... sportskeeda.com

The tragic history of Princess Astrid of Norway's beloved Turquoise tiara – from British origins to the death of a Queen https://tatlermagazine.visitlink.me/4otym2 - facebook.com facebook