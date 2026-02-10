La condizione di Bianca Belair resta al centro dell’attenzione dei fan WWE. La campionessa è ferma da oltre un anno, dall’ultima edizione di WrestleMania, a causa di un dito rotto che ancora non le permette di tornare sul ring. Ora si aspetta un aggiornamento sul suo stato di salute, mentre la sua assenza continua a destare curiosità e domande tra gli appassionati.

Una delle questioni che più stanno insospettendo i fan WWE nell’ultimo anno è senza dubbio la condizione di Bianca Belair, ferma ai box dalla scorsa edizione di WrestleMania per – sembrerebbe – un dito rotto, che però sta sollevando non poche domande tra i fan. Secondo quanto riportato da Self Made Pro, però, ci sarebbe un aggiornamento sullo status della EST in vista di WrestleMania 42. Quali aggiornamenti ci sono su Bianca Belair?. A quanto riferisce Self Made Pro, Bianca sarebbe prevista per la prossima edizione di WrestleMania, sebbene ad oggi non sia noto se in veste di lottatrice o se invece si limiterà a tornare per un segmento di qualche altro genere: “Parlando con alcune fonti in WWE, quello che mi è stato fatto capire è che Bianca Belair avrà un ruolo a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Possibile update sullo status di Bianca Belair per WrestleMania 42

Approfondimenti su WrestleMania 42

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su WrestleMania 42

Argomenti discussi: WWE HQ fornisce un interessante aggiornamento su AJ Styles dopo il ritiro; AEW: Anna Jay verso la WWE?; La WWE vuole non dare alcuna certezza sullo status di Seth Rollins; Aggiornamenti sullo stato del ritiro di una storica stella della WWE infortunata da tempo.

Aggiornamenti sullo stato del ritiro di una storica stella della WWE infortunata da tempoBig E conferma ufficialmente il suo ritiro dall'azione sul ring, segnando la conclusione della sua carriera in WWE. worldwrestling.it

WWE 2k26 in uscita, chi in copertina? Ecco la possibile dataSecondo il noto insider del gaming Billbil-kun, WWE 2k26 potrebbe essere rilasciato venerdì 13 Marzo 2026, in piena Road to WrestleMania, in linea con la classica strategia della WWE. Si attende ... spaziowrestling.it

WWE Royal Rumble, è testa a testa tra Liv Morgan e Bianca Belair #LivMorgan #WWE #BiancaBelair - facebook.com facebook