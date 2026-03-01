wta merida 2026 frech vince la battaglia con zhang ed accede alla finale

Nella semifinale del WTA di Merida 2026, Magdalena Frech ha battuto Zhang, assicurandosi un posto in finale. La sfida tra le due giocatrici si è conclusa con la vittoria di Frech, che ora affronterà in finale la tennista spagnola Cristina Bucsa. La finale del torneo si svolgerà tra queste due atlete.

La finale del WTA di Merida 2026 sarà tra la spagnola Cristina Bucsa e dalla polacca Magdalena Frech. Se Bucsa ha purtroppo messo fine al cammino di Jasmine Paolini, Frech ha invece sconfitto in tre set la cinese Shuai Zhang con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 dopo una battaglia di due ore e trentasette minuti di gioco. Si tratta della terza finale della carriera per Frech, che ha un rapporto speciale con il Messico, visto che l’unica delle due finali vinte è stata a Guadalajara nel settembre 2024. Break di Zhang e controbreak immediato di Frech per aprire la partita. Il quarto break è tiratissimo, ma alla fine alla quinta palla break la polacca riesce a strappare ancora il servizio all’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

