Alle semifinali del WTA di Merida sono arrivate Jasmine Paolini, Bucsa e Frech. La tennista toscana, prima testa di serie, ha superato Katie Boulter in tre set dopo aver perso il primo, con un punteggio di 0-6, 6-3, 6-3, in un match durato un’ora e cinquantatré minuti. La competizione si svolge sul cemento messicano.

Si sono delineate le semifinali del WTA di Merida. Prosegue il cammino di Jasmine Paolini sul cemento messicano, con la tennista toscana, testa di serie numero uno del torneo, che ha rimontato la britannica Katie Boulter con il punteggio di 0-6 6-3 6-3 in un’ora e cinquantatré minuti di gioco. Un primo set orribile per l’azzurra, che poi si è completamente ripresa negli altri due parziali, centrando così la prima semifinale della sua stagione. Adesso per Paolini ci sarà la sfida con la spagnola Cristina Bucsa, che sta vivendo davvero una settimana da sogno a Merida, visto che ha raggiunto anche la finale nel torneo di doppio. La numero 63 del mondo non ha ancora lasciato un set alle sue avversarie, battendo anche la turca Zeynep Sonmez con il punteggio di 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Merida 2026, Paolini rimonta ed è in semifinale. Avanti anche Bucsa e Frech

WTA Merida 2026, Bouzas Maneiro, Linette e Frech agli ottavi. Hon sulla strada di PaoliniIl torneo WTA di Merida completa l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale con gli ultimi match di primo turno.

Leggi anche: Jasmine Paolini, che carattere! Reagisce ad un 6-0, rimonta Boulter ed approda in semifinale a Merida

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Merida.

Temi più discussi: Tabellone WTA Mérida 2026: Paolini unica top 10 al via; Merida su SuperTennis: Paolini rimonta Boulter ed è in semifinale; Wta Merida, Paolini ai quarti: Hon battuta in 2 set; Dove vedere in tv Paolini-Hon, WTA Merida 2026: orario, programma, streaming.

Dove vedere in tv Paolini-Bucsa, WTA Merida 2026: orario semifinale, programma, streamingJasmine Paolini sarà protagonista nella notte italiana delle semifinali del WTA500 di Merida. Sul cemento messicano, l'azzurra affronterà la spagnola ... oasport.it

WTA Merida 2026, Paolini rimonta ed è in semifinale. Avanti anche Bucsa e FrechSi sono delineate le semifinali del WTA di Merida. Prosegue il cammino di Jasmine Paolini sul cemento messicano, con la tennista toscana, testa di serie ... oasport.it

MERIDA : JASMINE VITTORIA E SEMIFINALE Semifinale per la nostra Jasmine Paolini in Messico! Una battaglia quella tra Paolini e Boulter ma a vincere è la nostra Jas con il risultato di 0/6 6/3 6/3! Complimenti bravissima Jas jasmine_paolini - facebook.com facebook

#Paolini elimina Hon al debutto al Merida Open: ecco chi affronterà ai quarti x.com