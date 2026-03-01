WTA Austin 2026 | Peyton Stearns è la nuova campionessa Townsend battuta in grande lotta
Peyton Stearns ha vinto il WTA 250 di Austin 2026, conquistando il suo secondo titolo in carriera. In finale ha battuto Taylor Townsend con il punteggio di 7-6(8), 7-5, dopo due ore e 25 minuti di partita intensa e combattuta. La sfida tra le due statunitensi si è conclusa con la vittoria di Stearns in una sfida equilibrata e piena di emozioni.
Secondo titolo in carriera per Peyton Stearns. La sfida tutta USA che decide la finale del WTA 250 di Austin è sua: sconfitta Taylor Townsend con il punteggio di 7-6(8) 7-5 dopo due ore e 25 minuti di grandissima lotta agonistica. Per la semifinalista degli ultimi Internazionali d’Italia, come vedremo, questo successo significa anche una spinta importante in classifica. Pronti via, e subito il primo game è davvero molto lungo: basta però l’unica volta in cui Townsend ha una palla break perché questa venga sfruttata. Le due giocano davvero a viso aperto, e Stearns conferma anche di avere tantissima qualità tennistica contro una giocatrice che le è certamente comparabile, ma che non ha avuto tante volte la stessa fortuna in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
