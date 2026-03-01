Peyton Stearns ha vinto il WTA 250 di Austin 2026, conquistando il suo secondo titolo in carriera. In finale ha battuto Taylor Townsend con il punteggio di 7-6(8), 7-5, dopo due ore e 25 minuti di partita intensa e combattuta. La sfida tra le due statunitensi si è conclusa con la vittoria di Stearns in una sfida equilibrata e piena di emozioni.

Secondo titolo in carriera per Peyton Stearns. La sfida tutta USA che decide la finale del WTA 250 di Austin è sua: sconfitta Taylor Townsend con il punteggio di 7-6(8) 7-5 dopo due ore e 25 minuti di grandissima lotta agonistica. Per la semifinalista degli ultimi Internazionali d’Italia, come vedremo, questo successo significa anche una spinta importante in classifica. Pronti via, e subito il primo game è davvero molto lungo: basta però l’unica volta in cui Townsend ha una palla break perché questa venga sfruttata. Le due giocano davvero a viso aperto, e Stearns conferma anche di avere tantissima qualità tennistica contro una giocatrice che le è certamente comparabile, ma che non ha avuto tante volte la stessa fortuna in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Austin 2026: Peyton Stearns è la nuova campionessa, Townsend battuta in grande lotta

