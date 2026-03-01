WTA Austin 2026 in finale sarà derby americano tra Stearns e Townsend

A Austin si disputa la finale del WTA 2026 con due giocatrici statunitensi che si sfideranno per il titolo. Peyton Stearns ha eliminato l’australiana Kimberly Birrell, mentre Taylor Townsend ha battuto la connazionale Ashlyn Krueger. La sfida sarà tutta americana e rappresenta l’atto conclusivo del torneo.

Sarà un ultimo atto tutto americano quello del WTA di Austin. Una finale totalmente a stelle e strisce, visto che si affronteranno Peyton Stearns e Taylor Townsend, che hanno sconfitto rispettivamente l’australiana Kimberly Birrell e la connazionale Ashlyn Krueger. Per Stearns si tratta della terza finale della carriera nel massimo circuito e la prima in assoluto sul cemento dopo le due giocate sulla terra a Bogotà (2023, persa) e Rabat (2024, vinta). Per Townsend, invece, è addirittura la sua prima finale di sempre in singolare in tredici anni sul circuito, con l’americana che intanto ha raggiunto ad Austin anche quella nel tabellone di doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it

