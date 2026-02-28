Al WTA di Austin 2026, Peyton Stearns è l’unica testa di serie ad aver raggiunto le semifinali, mentre altre tre giocatrici statunitensi si sono qualificate ai quarti di finale. Il torneo si svolge negli Stati Uniti e vede protagoniste principalmente giocatrici americane che avanzano nel tabellone. La competizione continua con le semifinali in programma nei prossimi giorni.

Il torneo WTA di Austin si conferma un feudo americano. Nei quarti di finale sono infatti tre le giocatrici a stelle e strisce che staccano il pass per le semifinali. L’unica ad interrompere un tabellone monocolore è l’australiana Kimberly Birrell che sfiderà Peyton Stearns, unica testa di serie ad entrare tra le prime quattro. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno Taylor Townsend e Ashlyn Krueger. Nel primo incontro di giornata l’australiana Kimberly Birrell liquida la più esperta connazionale Ajla Tomljanovic 6-3 6-3 i n un’ora e ventisei minuti. Nel parziale di apertura la numero ottanta WTA rompe l’equilibrio iniziale con il break del 3-2 e strappa nuovamente il servizio alla rivale per concretizzare, alla prima opportunità, il 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Austin 2026, Peyton Stearns è l’unica testa di serie a qualificarsi per le semifinali

