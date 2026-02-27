WTA Austin 2026 Tomljanovic elimina Jovic Avanti Stearns e Krueger

Si sono conclusi i match dei quarti di finale al WTA di Austin 2026, con Tomljanovic che elimina Jovic e avanza nel torneo. Continuano le sfide tra le migliori giocatrici del circuito, mentre Stearns e Krueger proseguono la loro corsa. Le partite hanno visto alcuni incontri combattuti e ricchi di emozioni, lasciando presagire un proseguimento avvincente della competizione.

Si sono completati gli accoppiamenti nei quarti di finale del WTA di Austin. La sorpresa di giornata è sicuramente la sconfitta della diciottenne americana Iva Jovic, testa di serie numero due, battuta in rimonta dall'australiana Ajla Tomljanovic con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco. Ci sarà un derby australiano nei quarti di finale ad Austin. Infatti Tomljanovic se la vedrà con la connazionale Kimberly Birrell, che ha sconfitto anche lei una tennista americana, Caroline Dolehide in due set per 6-4 6-2. Passa al prossimo turno anche l'americana Peyton Stearns, testa di serie numero quattro, che non ha avuto assolutamente problemi contro la slovena Kaja Juvan, battuta agevolmente per 6-0 6-2.