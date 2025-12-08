Paramount Skydance lancia un’offerta ostile per acquisire Warner Bros Discovery dopo l’accordo con Netflix

Paramount Skydance ha deciso di rompere gli indugi e di passare al contrattacco con un’offerta ostile che scuote l’intero settore dell’intrattenimento. A pochi giorni dall’annuncio dell’accordo vincolante tra Netflix e Warner Bros. Discovery — un’operazione da 72 miliardi di dollari che avrebbe consegnato a Netflix studio cinematografico e HBO Max — David Ellison ha rilanciato: vuole tutto il gruppo WBD, non solo una parte. E per farlo offre 30 dollari per azione, tutti in contanti, sostenendo che questa proposta valga di più, sia più semplice da approvare e garantisca tempi più brevi. Come riportato da Variety, secondo Paramount, la propria offerta equivale a un enterprise value di 108,4 miliardi di dollari includendo l’assunzione del debito, mentre la proposta di Netflix, costruita su una combinazione di contanti (23,25 dollari) e azioni (4,50 dollari), raggiungerebbe sì un valore complessivo elevato, ma resterebbe vincolata a condizioni variabili come l’andamento futuro delle azioni Netflix e l’articolato processo di approvazione in più giurisdizioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

