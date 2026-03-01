Walter Ricci in Neapolis Mambo il 6 marzo a Il Moro

Il 6 marzo, presso il locale “Il Moro” a Cava de’ Tirreni, si terrà un concerto di Walter Ricci che presenterà dal vivo il suo nuovo progetto musicale “Neapolis Mambo”. L’evento vedrà l’artista esibirsi con un repertorio che combina jazz contemporaneo, ritmi sudamericani e atmosfere mediterranee ispirate a Napoli. La serata promette un’esperienza sonora ricca di energia e passione.

Un’esplosione di ritmi, melodia e passione: Walter Ricci il 6 marzo a “IL MORO” di Cava de’ Tirreni, presenta dal vivo il suo nuovo progetto musicale “Neapolis Mambo”, un viaggio sonoro in cui il jazz contemporaneo si mescola a ritmi sudamericani e alle atmosfere mediterranee della sua Napoli. Il live ripercorre sonorità che spaziano dal mambo, cumbia, rumba e cha cha cha, con l’eleganza del jazz internazionale e la calda impronta partenopea che caratterizza l’ultimo album dell’artista. Walter Ricci è cresciuto in un ambiente musicale grazie agli stimoli provenienti dal padre musicista. Si è formato così con l'ascolto di ogni genere di musica ma, fin da giovanissimo, è stato il jazz in tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e ad appassionarlo, dallo swing al bebop sino al contemporary jazz. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Walter Ricci, il musicista che fa amare il jazz anche a chi lo odiaSe pensate che il jazz sia un genere per pochi, lontano dai gusti della massa, probabilmente non avete ancora ascoltato Walter Ricci.

Tutti gli ex famosi di Arisa: da Giuseppe Anastasi a Walter RicciCantautori e volti noti del piccolo schermo figurano tra gli ex di Arisa, cantante che vedremo in gara da stasera al 76esimo Festival Di Sanremo con...

KARIMA & WALTER RICCI AL DE ANDRE' CASALGRANDE - Teatro Fabrizio De André, ore 21:15 martedi 3 marzo 2026 KARIMA & WALTER RICCI Karima – voce; Walter Ricci – pianoforte, voce Karima artist in residence. Crossroads, festival itinerante in tutt - facebook.com facebook