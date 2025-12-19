Walter Ricci il musicista che fa amare il jazz anche a chi lo odia
Walter Ricci è il talento che riesce a trasformare il jazz in un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti. Con la sua passione e il suo talento, conquista cuori e ascoltatori di ogni provenienza, dimostrando che questo genere può essere emozionante e immediato anche per chi lo aveva sempre evitato. Un artista che sa parlare al pubblico, eliminando barriere e aprendo le porte a un mondo musicale ricco e vibrante.
Se pensate che il jazz sia un genere per pochi, lontano dai gusti della massa, probabilmente non avete ancora ascoltato Walter Ricci. Il giovane cantante e musicista napoletano ha saputo abbattere le barriere della musica più raffinata, portandola anche nelle case di chi, di solito, non si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
