Walter Ricci il musicista che fa amare il jazz anche a chi lo odia

Walter Ricci è il talento che riesce a trasformare il jazz in un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti. Con la sua passione e il suo talento, conquista cuori e ascoltatori di ogni provenienza, dimostrando che questo genere può essere emozionante e immediato anche per chi lo aveva sempre evitato. Un artista che sa parlare al pubblico, eliminando barriere e aprendo le porte a un mondo musicale ricco e vibrante.

Arisa sbugiarda l'ex fidanzato Walter Ricci: «Ci siamo lasciati perché lui era innamorato del mio personaggio, non di Rosalba» - «Con Arisa è finita, penso solo alla mia musica» ha dichiarato il musicista jazz qualche giorno fa al Corriere. leggo.it

Arisa e Serena Brancale, gelo tra le due prima di Sanremo 2026: spunta un ex in comune - Tra voci, tensioni e sguardi puntati sul palco, il gossip si infiamma. donnaglamour.it

Walter Ricci al Teatro Palapartenope il 30 dicembre 2025 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.