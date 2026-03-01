Vomero bar e pub non fanno lo scontrino e sono sporchi | 15mila euro di multe
A Vomero, sei bar e pub sono stati multati per aver evitato di rilasciare lo scontrino e per condizioni igieniche non adeguate. Le sanzioni, che ammontano complessivamente a 15 mila euro, sono state applicate in diverse zone tra San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d’Oro e le vie Luca Giordano, Scarlatti e Aniello Falcone. Le autorità hanno verificato la mancata emissione di ricevute e lo stato di degrado di alcuni locali.
