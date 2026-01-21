Bar ai raggi X Confcommercio | Nel Cesenate in 5 anni sono cresciuti del 4% Scontrino medio di 4,20 euro

Una recente analisi di Fipe-Confcommercio, presentata al Sigep di Rimini, evidenzia che nel Cesenate il numero di bar è cresciuto del 4% negli ultimi cinque anni. Lo scontrino medio si attesta a circa 4,20 euro. Questa fotografia del settore riflette le dinamiche attuali e le prospettive future dei bar italiani, fornendo spunti utili per comprendere l’andamento del mercato e le tendenze emergenti nel territorio.

Una fotografia dei bar del territorio è stata tratteggiata da Fipe-Confcommercio alla tavola rotonda “Il futuro del bar italiano (e prospettive per il 2026) in occasione del Sigep di Rimini, l'evento di riferimento e di ispirazione per la community del Foodservice."Sono 152mila i bar presenti sul.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Bar, uno su su due chiude prima di 5 anni dall'apertura. Confcommercio: "Difficoltà anche nel Cesenate"

I bar italiani valgono 23,8 miliardi all’anno, scontrino medio da 4,2 euroNel 2025, il settore dei bar italiani ha raggiunto un valore di 23,8 miliardi di euro, con circa 152mila esercizi attivi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Bari, emergenza spaccio e alcol: la movida sotto controllo; Effetto Crans-Montana, nuova stretta sulla movida: chiusa una discoteca a Ponte Milvio; Etf, a Piazza Affari sono più di 2.200 e scambiano 153 miliardi. Ecco quelli più gettonati; Il Comitato 'Iniziativa per la Riqualificazione di Corso Garibaldi e Piazza Dante' contro la chiusura del bar Simbol.

Bari, emergenza spaccio e alcol: la movida sotto controlloAi raggi X bar e pub, posti di blocco e controlli all’Umbertino e nelle piazze Moro, Umberto e Cesare Battisti ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Champions, l’Inter ce la può fare? Le semifinaliste ai raggi XL’incipit ricorda quello di una barzelletta: c’era un italiano, uno spagnolo, un francese e un inglese. Stavolta, però, non sono al bar ma impegnati a contendersi il trofeo più ambito da tutti i club ... ilgiornale.it

Si informa che domani, a partire dalle ore 13:00, il sito di Fondo For.Te. potrebbe essere temporaneamente non raggiungibile per un intervento di aggiornamento tecnico. Ci scusiamo per il possibile disagio - facebook.com facebook