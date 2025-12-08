Volley serie B Cavallino 4 Torri sbanca Fermo Adesso è quarta in classifica

Nella nona giornata di andata della B maschile girone D, la Cavallino 4 Torri ha trovato la vittoria a Fermo contro il Tsp Don Celso: 3-1 il punteggio finale al termine di un incontro parecchio equilibrato. Nel primo set la 4 Torri esce sconfitta nonostante il vantaggio 22-16. Sul 22 la squadra granata si ferma, senza riuscire più ad attaccare, e al primo setball, il tocco di seconda di Ciardo è murato per il 25-23 dei padroni di casa. Dopo un avvio di secondo parziale così così, Dall’Olio inserisce Daddio in regia e Rossetti in banda al posto di Dalmonte. Più concreta la Cavallino che va avanti nel momento decisivo con battuta e muro: 23-20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

