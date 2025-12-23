Volley Bergamo 1991 alla ChorusLife Arena contro Busto inizia l’era Cervellin

Il Volley Bergamo 1991 si appresta a iniziare una nuova fase con l’arrivo di Cervellin, che segna l’inizio della sua era alla ChorusLife Arena contro Busto. In un momento caratterizzato da sfide e cambiamenti, la squadra si prepara a un percorso di crescita e stabilità, sotto gli occhi di tifosi e appassionati. Un’occasione per confrontarsi con nuove opportunità e consolidare il proprio ruolo nel campionato.

Bergamo. Ci sono stati avvicinamenti al Natale sicuramente più tranquilli rispetto a quello che sta vivendo il Volley Bergamo 1991 in quest’annata. Basti pensare a 365 giorni fa: striscia di vittorie consecutive, 6, che mancava dal 2018 e poneva le rossoblù in condizioni di salvarsi. Ora la classifica racconta un storia un po’ diversa, sicuramente più difficile, con 4 vittorie in 15 partite, e la risoluzione consensuale del contratto con coach Carlo Parisi arrivata nella giornata di domenica, all’indomani del ko contro San Giovanni in Marignano ultima in classifica. E così questa sera, martedì 23 dicembre, inizia ufficialmente l’era di Marcello Cervellin, vice di Parisi nelle ultime stagioni a Firenze che nel 2024 lo ha seguito a Bergamo e che ora ne prenderà il posto almeno fino al termine della stagione in corso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 dura un set e mezzo: Conegliano vince ancora alla ChorusLife Arena Leggi anche: Un grande Volley Bergamo 1991 si arrende solo al tiebreak: Milano vince alla ChorusLife Arena La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Volley Bergamo 1991, alla ChorusLife Arena contro Busto inizia l’era Cervellin; Milano la spunta al quinto. Bergamo lotta ma cade; Volley Bergamo 1991, Cervellin nuova guida tecnica; Volley Bergamo al tie-break sfiora l’impresa con Milano. Volley Bergamo 1991, alla ChorusLife Arena contro Busto inizia l’era Cervellin - Alle 20:30 rossoblù in campo per la prima gara del post Parisi, quarta delle cinque gare da disputare in città (dove la vittoria manca ancora) ... bergamonews.it

