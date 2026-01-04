Il Volley Bergamo 1991 si ferma sul più bello | Chieri espugna la ChorusLife Arena al tiebreak

Il Volley Bergamo 1991 conclude la partita contro Chieri con una sconfitta al tiebreak, una delle sette in questa stagione. La gara si è svolta alla ChorusLife Arena, segnando un inizio di anno che lascia rammarico tra i tifosi. La squadra si impegna, ma non riesce a portare a casa il risultato, evidenziando le sfide affrontate finora nel campionato 2026.

Bergamo. Il 2026 del Volley Bergamo 1991 inizia con una sconfitta amara, soprattutto per la modalità: al tiebreak, per la settima volta in stagione. Oltre la metà delle sconfitte rossoblù sono state per 3-2, l’ultima delle quali contro Chieri, in una ChorusLife Arena caldissima da oltre 3mila spettatori anche il 4 gennaio — in quella che è stata la quinta e per il momento ultima partita in città tra quelle già programmate e concordate, ma non si esclude che ce ne siano altre soprattutto in caso di qualificazione ai playoff. Le rossoblù vanno avanti 2-1 contro la quinta forza del campionato – poi quarta, dopo la vittoria – e si fanno rimontare sprecando anche un match point, contro una squadra che in 18 partite ha conosciuto soltanto 4 sconfitte e che per Bergamo è praticamente un tabù: 13 sconfitte negli ultimi 14 precedenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Un grande Volley Bergamo 1991 si arrende solo al tiebreak: Milano vince alla ChorusLife Arena Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 non sa più vincere: Perugia espugna Treviglio al tiebreak di rimonta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Volley Bergamo a un passo dal colpaccio a Novara; Dove vedere in tv Conegliano-Bergamo, Coppa Italia volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Le Black Angels piazzano il colpo: arriva Giulia Gennari. Il Volley Bergamo 1991 si ferma sul più bello: Chieri espugna la ChorusLife Arena al tiebreak - Settima sconfitta stagionale al quinto set su 13 complessive: il punto guadagnato fa salire al 7° posto, ma resta il rimpianto per non aver fatto bottino pieno contro una delle top del campionato ... bergamonews.it

