Volete sapere che cos’è il razzismo? Andate a leggere cosa scrivono di Sal Da Vinci sui social

Su social media, ci sono commenti che criticano Sal Da Vinci per la sua vittoria al festival di Sanremo. Alcuni utenti esprimono sentimenti di ostilità nei confronti di Napoli e delle sue radici culturali. Questi commenti riflettono un atteggiamento di intolleranza che si manifesta pubblicamente online. La discussione evidenzia come il razzismo possa emergere in modo diretto attraverso le parole degli utenti.

Il successo del cantante napoletano ha fatto riemergere il peggio dei bassi degli istinti degli italiani. Che nel 90 vomitavano fiele su Maradona e oggi lo fanno su Conte (e Molti napoletani tengono loro bordone) La vittoria di Sal Da Vinci al festival di Sanremo ha fatto impazzire l’Italia razzista, l’Italia che odia Napoli di un odio purissimo. Che impazzisce a ogni vittoria targata Napoli. E il successo del cantante napoletano al festival dei fiori, ha fatto riemergere il peggio dei bassi degli istinti degli italiani. Che nel 1990 fischiavano Maradona in ogni stadio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo Al secondo posto Sayf, terza Ditonellapiaga. Quinto posto per Fedez & Masini con Male necessario, quarto posto Arisa con Magica Favola. A Fulminacci il premio della critica Mia Martini, a Serena Brancale il premi.

E' la vittoria di un popolo e la vittoria di tutti quelli che hanno perseverato nel seguire un sogno.

