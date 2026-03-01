Cosa abbiamo visto Sanremo 2026 sui social i sospetti su Sal Da Vinci per gli auricolari

Dopo la finalissima di Sanremo 2026, sui social si sono sollevate polemiche riguardo a Sal Da Vinci, accusato di aver utilizzato auricolari durante la sua esibizione. Il dibattito si concentra sulle testimonianze e sui sospetti che circolano online, alimentando discussioni tra gli spettatori. La vicenda ha preso rapidamente piede, rendendo la conclusione del festival più discussa del previsto.

Scoppia un caso sul vincitore subito dopo la finalissima di Sanremo 2026. La chiusura della manifestazione canora si sta rivelando più polemica del previsto. Come ogni anno, infatti, non mancano discussioni e commenti sul risultato finale. Stavolta, però, in rete alcuni telespettatori hanno sollevato dubbi per un particolare notato poco prima che Carlo Conti proclamasse la cinquina finale. La vittoria di Sal Da Vinci ha convinto molti, ma non tutti. A far discutere è stato un dettaglio notato da diversi utenti: il cantante indossava ancora gli auricolari mentre si trovava sul palco in attesa del verdetto, a differenza di altri concorrenti che sembravano esserne sprovvisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

