Inter U23 Alcione Milano finisce in parità e senza reti il derby di Serie C! Il palo nega la gioia a Topalovic

Nel derby di Serie C tra Inter U23 e Alcione Milano il risultato è stato uno 0-0. La partita si è conclusa senza reti e ha visto un legno colpito da Topalovic nella ripresa. La squadra di Vecchi ha tentato di sbloccare il punteggio senza riuscirci, mentre gli avversari hanno difeso bene tutto il match.

Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie C! Il palo nega la gioia a Topalovic

Inter U23 Alcione. Temi più discussi: Inter Under 23-Alcione Milano: formazioni, dove vederla in tv e streaming; L'Arezzo piazza un altro 1-0, ma il Ravenna tiene il passo. Il Renate corre e batte l'Inter U23; L'Inter U.23 frana ancora, Mandorlini a punteggio pieno a Ravenna, l'Alcione vola; Inter U23, il calendario completo e i risultati aggiornati. Diretta/ Inter U23 Alcione Milano (risultato 0-0) streaming video tv: Agazzi salva! Serie C, 28 febbraio 2026Diretta Inter U23 Alcione Milano streaming video tv: quote e probabili formazioni dallo U-Power Stadium per il ventinovesimo turno di Serie C 2025/2026 girone A ... Inter Under 23-Alcione Milano: formazioni, dove vederla in tv e streamingInter U23 ed Alcione Milano contro nella ventinovesima giornata del Girone A di Serie C: canale tv, formazioni e copertura streaming. LIVE / Inter U23-Alcione 0-0: finisce il primo tempo, all'U-Power Stadium regna l'equilibrio L'Inter U23 vuole tornare a vincere, le scelte di Vecchi