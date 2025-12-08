Il Lecco stende l' Alcione e accorcia sul Vicenza Tris dell' Ascoli sul Forlì Brescia esonerato Diana
Il Lecco supera l'Alcione e riduce il distacco dal Vicenza, mentre l'Ascoli conquista una vittoria convincente sul Forlì. Il Brescia, dopo la sconfitta col Lumezzane, esonera Diana e valuta il ritorno di Corini, con Nicola Ferrari in panchina temporaneamente. La classifica si fa sempre più interessante in vista delle prossime sfide.
