Il Lecco stende l' Alcione e accorcia sul Vicenza Tris dell' Ascoli sul Forlì Brescia esonerato Diana

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecco supera l'Alcione e riduce il distacco dal Vicenza, mentre l'Ascoli conquista una vittoria convincente sul Forlì. Il Brescia, dopo la sconfitta col Lumezzane, esonera Diana e valuta il ritorno di Corini, con Nicola Ferrari in panchina temporaneamente. La classifica si fa sempre più interessante in vista delle prossime sfide.

I blucelesti si portano a -10 dalla vetta. Dopo la sconfitta col Lumezzane, arriva l'esonero in casa Brescia: Corini in pole, per ora panchina al tecnico della Primavera Nicola Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il lecco stende l alcione e accorcia sul vicenza tris dell ascoli sul forl236 brescia esonerato diana

© Gazzetta.it - Il Lecco stende l'Alcione e accorcia sul Vicenza. Tris dell'Ascoli sul Forlì. Brescia, esonerato Diana

Contenuti che potrebbero interessarti

lecco stende alcione accorciaIl Lecco stende l'Alcione e accorcia sul Vicenza. Tris dell'Ascoli sul Forlì. Brescia, esonerato Diana - Dopo la sconfitta col Lumezzane, arriva l'esonero in casa Brescia: Corini in pole, per ora panchina al tecnico della Primavera Nicola Ferrari ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lecco Stende Alcione Accorcia