Pilar Fogliati chi è l’attrice che affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini a Sanremo

Sarà molto affollato il palco dell’Ariston questa sera, per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Infatti, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, questa sera a salire sul palco in qualità di co-conduttori ci saranno Achille Lauro, Lillo e l’attrice Pilar Fogliati. Se Achille Lauro è ormai quasi un habitué al Festival di Sanremo, per Pilar Fogliati si tratta di un vero e proprio debutto sul palcoscenico della gara canora dedicata alla musica italiana. Una prova, quella del Festival, che, come lei stessa ha confessato nel corso di un’intervista riportata da Il Gazzettino, le mette addosso una certa ansia, ma che ha accettato perché “ Sanremo fa parte della storia del costume: se sei italiana e ti capita l’opportunità, come puoi dire di no?” Nata ad Alessandria il 28 dicembre 1992 Maria del Pilàr Fogliati deve il suo nome alla nonna paterna, una donna argentina di origine polacca che è emigrata in Sudamerica con la famiglia nell’anteguerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

