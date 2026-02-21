sanremo 2026 giorgia cardinaletti co conduttrice della finale insieme a carlo conti e laura pausini

Giorgia Cardinaletti, giornalista del TG1, partecipa come co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, portando sul palco la sua esperienza giornalistica. La sua presenza deriva dall’esigenza di coinvolgere figure diverse nel grande evento musicale. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, guiderà il pubblico attraverso la serata di chiusura della manifestazione. La sua partecipazione crea un momento di attenzione in più per gli spettatori. La serata si avvicina rapidamente.

fframeSarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del TG1, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata finale del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è stato dato, come da tradizione, in diretta al TG1 dallo stesso Conti, direttore artistico e conduttore della 76esima edizione del Festival. Giorgia Cardinaletti a Sanremo 2026 Chi è Giorgia Cardinaletti Giorgia Cardinaletti musa di Cesare Cremonini Sanremo, premi alla carriera Giorgia Cardinaletti a Sanremo 2026 L’annuncio della scelta della giornalista Giorgia Cardinaletti per la finale di Sanremo 2026 è arrivato a 72 ore dall’apertura del sipario, in collegamento da Sanremo con il TG1, secondo una prassi ormai consolidata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale: l’invito di Carlo Conti al Tg1Giorgia Cardinaletti parteciperà come co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026, dopo l’invito di Carlo Conti.

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1Giorgia Cardinaletti partecipa come co-conduttrice alla finale di Sanremo 2026, dopo aver ricevuto l’invito da Carlo Conti durante il Tg1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di Sanremo; Laura Pausini si apre in un’intervista al TG1: Sanremo 2026 e il rimpianto su DiCaprio; Laura Pausini lancia Mariposa Tecknicolor e svela: Un rimpianto? Ho scartato Leonardo DiCaprio per un videoclip; Laura Pausini a TG1 Talks: il rapporto con i social e quel no a Leonardo DiCaprio.

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice serata finaleLa giornalista e conduttrice el TG1 affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella serata di sabato 28 febbraio ... tg24.sky.it

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di SanremoSarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. (ANSA ... ansa.it

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 x.com

Giorgia Cardinaletti a Sanremo, sarà co-conduttrice della serata finale. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 - facebook.com facebook