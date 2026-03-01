iran in australia gli iraniani festeggiano la morte di khamenei

Gli iraniani residenti in Australia hanno celebrato domenica quando è stata diffusa la notizia dell’uccisione del leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, avvenuta in un attacco condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. La manifestazione si è svolta in diverse città australiane, con partecipanti che hanno espresso gioia e soddisfazione per quanto accaduto.

Gli australiani iraniani hanno festeggiato domenica in Australia quando è emersa la notizia che il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, è stato ucciso in un attacco contro l’Iran lanciato da Israele e Stati Uniti. La televisione di stato iraniana e il notiziario statale IRNA hanno annunciato la morte dell’86enne domenica mattina presto. Un gruppo di circa 200 persone che sventolavano le bandiere dell’Australia, degli Stati Uniti, di Israele e dell’antica Iran hanno cantato e ballato davanti all’ambasciata iraniana a Canberra. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

“È il giorno più bello della nostra vita”. Gli iraniani nelle piazze italiane festeggiano la morte di KhameneiMentre la sinistra italiana ha assunto una postura quanto meno inopportuna sull’evoluzione del conflitto mediorientale, schierandosi contro Usa,...

Iran, Khamenei è morto. Trump: “E’ la più grande chance per gli iraniani di riprendersi il Paese”Trump ha fatto una dichiarazione ufficiale stasera, 28 febbraio 2026, sulla morte del leader spirituale e politica iraniano: .

Antisemitismo, Australia espelle ambasciatore iraniano. Teheran: Fuori gli australiani dall'IranDiplomazia ai ferri corti tra Australia e Repubblica islamica dell'Iran. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha accusato l'Iran di essere responsabile degli attacchi antisemiti perpetrati ... rainews.it

