Gli iraniani di Milano protestano contro il regime davanti al consolato

Un gruppo di circa mille cittadini iraniani si è radunato davanti al consolato dell'Iran in via Monterosso 88 a Milano. La manifestazione è stata organizzata per esprimere il proprio dissenso nei confronti del regime iraniano. L'evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le problematiche politiche e sociali in Iran. La protesta si è svolta in modo pacifico, rispettando le norme di sicurezza e ordine pubblico.

Circa un migliaio di cittadini iraniani si sono riuniti davanti al consolato dell'Iran in via Monterosso 88 a Milano per protestare contro l'attuale regime. I presenti hanno intonato slogan a favore della libertà del Paese e in opposizione al governo teocratico islamico.

Contro il regime degli ayatollah migliaia di persone in piazza - Davanti al consolato di Milano la protesta dei cittadini iraniani che bruciano ritratti di Khamenei e invocano il ritorno dello scià; in piazza Scala un presidio politico bipartisan a sostegno dei man ... rainews.it

