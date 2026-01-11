Gli iraniani di Milano protestano contro il regime davanti al consolato

Da tgcom24.mediaset.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di circa mille cittadini iraniani si è radunato davanti al consolato dell'Iran in via Monterosso 88 a Milano. La manifestazione è stata organizzata per esprimere il proprio dissenso nei confronti del regime iraniano. L'evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le problematiche politiche e sociali in Iran. La protesta si è svolta in modo pacifico, rispettando le norme di sicurezza e ordine pubblico.

Circa un migliaio di cittadini iraniani si sono riuniti davanti al consolato dell'Iran in via Monterosso 88 a Milano per protestare contro l'attuale regime. I presenti hanno intonato slogan a favore della libertà del Paese e in opposizione al governo teocratico islamico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gli iraniani di milano protestano contro il regime davanti al consolato

© Tgcom24.mediaset.it - Gli iraniani di Milano protestano contro il regime davanti al consolato

Leggi anche: Gli iraniani di Milano protestano contro il regime davanti all'ambasciata

Leggi anche: Gli ayatollah di nuovo sotto pressione, gli iraniani protestano contro la crisi economica: negozi chiusi e slogan anti regime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

; Iran, la protesta a Milano: “Lottiamo per la libertà”; Iran, la rivolta trasversale: «Tutti vogliono la fine della dittatura»; Proteste Iran, ong: 'Oltre 50 morti'. Germania-Francia-Uk condannano.

iraniani milano protestano controMilano, i cittadini iraniani protestano contro Khamenei davanti all’ambasciata - Agitazioni davanti all’ambasciata dell’Iran a Milano, in via Monterosso 88, dove si sono radunate circa un migliaio di persone, cittadini iraniani contrari all’attuale regime. video.corriere.it

iraniani milano protestano controContro il regime degli ayatollah migliaia di persone in piazza - Davanti al consolato di Milano la protesta dei cittadini iraniani che bruciano ritratti di Khamenei e invocano il ritorno dello scià; in piazza Scala un presidio politico bipartisan a sostegno dei man ... rainews.it

La PEGGIORE paura di Putin: Protesta DI MASSA in Iran, regime di Teheran al collasso

Video La PEGGIORE paura di Putin: Protesta DI MASSA in Iran, regime di Teheran al collasso

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.