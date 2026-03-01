Nella partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026, il Milan ha vinto 2-0 con un gol di Rafa Leao e una buona prestazione di Fofana. La gara si è giocata allo stadio 'Zini' di Cremona. Sono state valutate le prestazioni di diversi giocatori, con particolare attenzione a Leao e Fofana.

PAGELLE CREMONESE-MILAN - Serve una scossa dopo la prima sconfitta dopo 24 partite, ma l'inizio partita del Milan non è proprio quello che ci si aspetterebbe. I rossoneri soffrono e vanno in difficoltà contro una Cremonese molto aggressiva. I presupposti non lasciano ben sperare. Tuttavia, le vere occasioni grigiorosse sono un paio non di più. Poi cresce il Milan, che invece ha almeno cinque occasioni nitide. Audero si trasforma in un supereroe e i rossoneri concludono il primo tempo senza trovare la rete. Il secondo tempo sembra ancor più sotto ritmo, le occasioni continuano a essere clamorose, ma meno. Rafa Leao a porta vuota manda alto, Fullkrug di testa se lo divora. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Cremonese-Milan 0-2: Rafa Leao premiato, Fofana bene

