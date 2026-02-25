Nicolò Garibbo supera Filippo Zana nella prima tappa del Giro di Sardegna 2026

Una tappa inaugurale molto vivace del Giro di Sardegna ha regalato una vittoria di qualità a Nicolò Garibbo, portacolori del Team UKYO. L’evento ha offerto una fuga iniziale significativa, una rimonta ad atto e una volata finale decisiva, con l’azzurro che è emerso dal gruppo per imporsi nello sprint ristretto e assumere la leadership della classifica generale. All’apertura della corsa, quattro corridori hanno preso l’iniziativa: Remelli, Gonzales, Armitt e Hofbauer, dando vita a una fuga di buon margine. Il gruppo ha progressivamente alzato il ritmo, costringendo i fuggitivi a cedere terreno man mano che si avvicinava il gran premio della montagna di giornata. Al GPM di Villanova Monteleone, situato a circa cinquanta chilometri dall’arrivo, è emersa l’azione di Filippo Zana (Soudal Quick-Step) che ha tentato di prendere l’iniziativa. Dal contrattacco sono usciti Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick Step) e Nicolò Garibbo (Team UKYO). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

Giro di Sardegna 2026: Nicolò Garibbo sorprende Filippo Zana nella prima tappa

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentata