Colpaccio di Filippo Zana | tappa e maglia nella frazione regina del Giro di Sardegna!

Filippo Zana ha vinto in solitaria la quarta tappa del Giro di Sardegna, arrivando primo a Nuoro. Con questa vittoria, ha conquistato anche la maglia rosa. La frazione regina del Giro si è conclusa con Zana che ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La sua performance ha permesso di ottenere il successo nella tappa e di indossare la maglia di leader della corsa.

Colpo doppio di Filippo Zana nella quarta tappa del Giro di Sardegna 2026. Il corridore italiano della Soudal Quick-Step ha trionfato in solitaria sul traguardo di Nuoro in quella che era la frazione regina. Un successo arrivato con un attacco nel finale con gli inseguitori arrivati a 36 secondi con Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort) al secondo posto. In classifica generale Zana si porta al comando con 46 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Gianmarco Garofoli. Dopo alcuni iniziali tentativi di fuga già sul Passo Genna Silana, il gruppo rimane comunque compatto. La Soudal Quick-Step si mette davanti e alza notevolmente l’andatura e già sul Dorgali il gruppo comincia a perdere pezzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpaccio di Filippo Zana: tappa e maglia nella frazione regina del Giro di Sardegna! Nicolò Garibbo supera Filippo Zana nella prima tappa del Giro di Sardegna 2026Una tappa inaugurale molto vivace del Giro di Sardegna ha regalato una vittoria di qualità a Nicolò Garibbo, portacolori del Team UKYO. Leggi anche: Giro di Sardegna 2026: Nicolò Garibbo sorprende Filippo Zana nella prima tappa Contenuti utili per approfondire Colpaccio di Filippo. Argomenti discussi: Giro della Sardegna 2026, colpaccio di Dusan Rajovic!; Vittoria al Giro di Sardegna | La sognavo ogni giorno in allenamento.