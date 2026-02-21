Vis Stellone affila le armi per la Torres | Oggi per la prima volta con due punte
La Vis ha deciso di cambiare strategia e utilizza due punte per la prima volta in stagione, a causa delle assenze di quattro titolari. Oggi alle 14:30 a Sassari, Stellone guiderà la squadra senza Vezzoni, Paganini, Pozzi e Pucciarelli, tutti infortunati o indisponibili. Vezzoni si ferma per diverse settimane, mentre Paganini tornerà tra pochi giorni. Pozzi e Pucciarelli invece sono alle prese con problemi muscolari che li tengono fuori.
Oggi alle 14:30 la Vis si presenterà a Sassari senza quattro titolari. Oltre alle assenze già note di Vezzoni, che ne avrà per qualche settimana, e Paganini, che rientrerà la prossima, non saranno a disposizione nemmeno Pozzi e Pucciarelli, a causa di problemi muscolari. Un elenco, quelle delle assenze, che non si ferma però a questi quattro nomi e che è stato continuato in conferenza stampa dallo stesso mister Stellone: "Tonucci rimarrà a Pesaro a causa del solito problema al polpaccio; Mariani è tornato dall’Under 18 con un fastidio al ginocchio e dovendo ancora fare la risonanza non partirà per Sassari".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
