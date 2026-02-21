Vis Stellone affila le armi per la Torres | Oggi per la prima volta con due punte

La Vis ha deciso di cambiare strategia e utilizza due punte per la prima volta in stagione, a causa delle assenze di quattro titolari. Oggi alle 14:30 a Sassari, Stellone guiderà la squadra senza Vezzoni, Paganini, Pozzi e Pucciarelli, tutti infortunati o indisponibili. Vezzoni si ferma per diverse settimane, mentre Paganini tornerà tra pochi giorni. Pozzi e Pucciarelli invece sono alle prese con problemi muscolari che li tengono fuori.

Oggi alle 14:30 la Vis si presenterà a Sassari senza quattro titolari. Oltre alle assenze già note di Vezzoni, che ne avrà per qualche settimana, e Paganini, che rientrerà la prossima, non saranno a disposizione nemmeno Pozzi e Pucciarelli, a causa di problemi muscolari. Un elenco, quelle delle assenze, che non si ferma però a questi quattro nomi e che è stato continuato in conferenza stampa dallo stesso mister Stellone: "Tonucci rimarrà a Pesaro a causa del solito problema al polpaccio; Mariani è tornato dall’Under 18 con un fastidio al ginocchio e dovendo ancora fare la risonanza non partirà per Sassari".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vis, Stellone affila le armi e guarda avanti: "Voglio più veleno, è il momento di osare di più"Roberto Stellone ha deciso di rinnovare il suo entusiasmo dopo la sconfitta contro il Montevarchi, avvenuta per errori della squadra nel finale di partita.

Arriva la corazzata Roma. Consultinvest affila le armiQuesta sera al PalaMegabox la Consultinvest sfida la Virtus Roma in una partita importante.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.