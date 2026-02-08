Pontedera-Ternana 2-2 Yeboah riacciuffa gli umbri

Il Pontedera pareggia 2-2 contro la Ternana in una partita che si decide nel secondo tempo. La squadra di casa aveva iniziato bene, ma gli umbri sono riusciti a trovare il pareggio e a restare in partita fino alla fine. Yeboah ha trovato il gol che ha riacceso le speranze dei padroni di casa, portando il risultato sul 2-2. La gara si è infiammata nella ripresa, con occasioni e emozioni fino all’ultimo minuto.

Pontedera, 8 febbraio 2026 – Solo un pareggio per il Pontedera, che all'ora di pranzo non è andato oltre il 2-2 casalingo con la Ternana in una gara che si è accesa soprattutto nel quarto d'ora della ripresa. Nel primo tempo ospiti avanti con una bella rovesciata di Pettinari dopo appena 6', poi, dopo un palo colpito da Ndrecka al 20', nella ripresa Yeboah su lancio di Caponi (i due erano entrati ad avvio di secondo tempo) ha infilato D'Alterio in uscita. Trascorsi due minuti, la Ternana è tornata di nuovo avanti con una inzuccata di Pettinari, ma stavolta dopo soli tre minuti la squadra di Banchieri (squalificato, in panchina il vice Miftah) ha trovato il definitivo 2-2 con un colpo di testa di Yeboah ancora su imbeccata di Caponi che festeggia oggi 38 anni.

