Violenza in viale Pavia a Lodi | scatta l’allarme ma la polizia trova solo una donna ferita Aggressione o rissa?

Nella notte tra venerdì e sabato in viale Pavia a Lodi si è registrata un’alterazione della quiete pubblica, con la polizia intervenuta sul posto. Una donna è stata trovata ferita, mentre non risultano altre persone coinvolte o eventuali responsabili in arresto. La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire, e al momento non sono state fatte dichiarazioni ufficiali.

Lodi, 1 marzo 2026 – Paura, nella notte tra venerdì e sabato 28 febbraio 2026 e 1 marzo 2026, in viale Pavia, a Lodi. Poco prima delle 2, una segnalazione al 112 ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine per un episodio violento dai contorni ancora da chiarire, avvenuto all’altezza del civico 24, direttamente in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i soccorritori della Croce Rossa. All’arrivo della squadra volante, tuttavia, la situazione appariva già in parte mutata: delle persone inizialmente segnalate ne erano rimaste soltanto tre. Tra queste, una donna di 41 anni, che presentava ferite lievi. Dopo le prime cure sul posto, la paziente è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maggiore di Lodi per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Violenza in viale Pavia a Lodi”: scatta l’allarme, ma la polizia trova solo una donna ferita. Aggressione o rissa? Aggressione in viale Piazza D’Armi: accoltellata una donna per stradaAll'arrivo gli agenti hanno subito notato un uomo di circa 40 anni in strada con in mano un coltello e, poco lontano, all'interno di un cortile, la... Viale Strasburgo, rubano in un garage ma scatta l'allarme: arrestati un uomo, un diciottenne e due ragazziniSi erano intrufolati in un garage di viale Strasburgo per rubare, incappucciati per evitare che i loro volti venissero inquadrati dalle telecamere,...