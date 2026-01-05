Aggressione in viale Piazza D’Armi | accoltellata una donna per strada

Lunedì 5 gennaio, in viale Piazza D’Armi, si è verificata un'aggressione durante la quale una donna è stata ferita con un coltello dopo una lite. La polizia è intervenuta sul posto alle prime ore del mattino. Le autorità stanno investigando sull’accaduto per chiarire le motivazioni e le circostanze dell’incidente.

Accoltella una donna per strada dopo una lite.É successo questa mattina, lunedì 5 gennaio, in viale Piazza D'Armi, dove la polizia è intervenuta alle 7.45 dopo una richiesta di aiuto di una donna di 61 anni.All'arrivo gli agenti hanno subito notato un uomo di circa 40 anni in strada con in mano.

