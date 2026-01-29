Viale Strasburgo rubano in un garage ma scatta l' allarme | arrestati un uomo un diciottenne e due ragazzini
Quattro persone sono state fermate ieri sera a Viale Strasburgo, dopo aver tentato di svaligiare un garage. I ladri, tutti incappucciati, sono entrati nel box ma sono stati costretti a lasciare il bottino quando è scattato l’allarme. La polizia, arrivata subito sul posto, ha arrestato un uomo, un diciottenne e due ragazzini. Ora sono in corso le verifiche per capire se siano coinvolti anche in altri furti nella zona.
Si erano intrufolati in un garage di viale Strasburgo per rubare, incappucciati per evitare che i loro volti venissero inquadrati dalle telecamere, ma l'allarme e il tempestivo intervento della polizia hanno mandato in fumo i loro piani. La polizia ha arrestato due notti fa un uomo di 37 anni, un.
