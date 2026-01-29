Viale Strasburgo rubano in un garage ma scatta l' allarme | arrestati un uomo un diciottenne e due ragazzini

Quattro persone sono state fermate ieri sera a Viale Strasburgo, dopo aver tentato di svaligiare un garage. I ladri, tutti incappucciati, sono entrati nel box ma sono stati costretti a lasciare il bottino quando è scattato l’allarme. La polizia, arrivata subito sul posto, ha arrestato un uomo, un diciottenne e due ragazzini. Ora sono in corso le verifiche per capire se siano coinvolti anche in altri furti nella zona.

