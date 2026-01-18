Bastia gioventù violenta Rissa con l’accetta e bottigliate Coinvolti anche tre minorenni
A Bastia, si sono verificati recenti episodi di violenza giovanile, culminati in una rissa con accette e bottiglie, coinvolgendo anche tre minorenni. L’incidente si è svolto nei pressi della stazione, evidenziando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione della violenza tra i giovani nella zona.
Gioventù violenta a Bastia, dove nei giorni scorsi c’è stata una rissa furibonda anche a colpi di accetta nei pressi della Stazione. Sono volati pugni e calci, bottigliate e sprangate. L’episodio ha coinvolto 4 giovani, tre minorenni e un maggiorenne, tutti denunciati e alcuni finiti in ospedale per farsi curare le ferite. Ad allertare la Polizia alcuni cittadini. Gli agenti hanno identificato in ospedale alcuni dei giovani i quali hanno riferito di essere stati coinvolti in un alterco degenerato in violenza fisica, anche mediante l’uso di oggetti contundenti e bottiglie di vetro. Difatti, un testimone ha riferito ai poliziotti che un soggetto aveva colpito due ragazzi con una lama, simile ad un’accetta, utilizzando la parte del manico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Rissa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbria: 16enne colpito alla testa con un’accetta
Leggi anche: Rissa tra minori a Bastia Umbra: 16enne ferito con un’accetta alla testa
Bastia, gioventù violenta . Rissa con l’accetta e bottigliate. Coinvolti anche tre minorenni - L’episodio è avvenuto nei pressi della Stazione ferroviaria, tra 4 ragazzini. lanazione.it
Rissa tra adolescenti nella stazione di Bastia Umbra, 16enne colpito con un’accetta alla testa - Violenta rissa nei pressi della stazione di Bastia Umbra, un 16enne è stato ferito con un colpo di accetta alla testa: indagini in corso sull'accaduto ... virgilio.it
Rissa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbria: 16enne colpito alla testa con un’accetta - Una violenta lite tra due gruppi di adolescenti è sfociata in violenza nel comune in provincia di Perugia: un 16enne è stato ferito alla testa con una ... fanpage.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.