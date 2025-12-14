Cinque Daspo urbani per i responsabili di una rissa a Montevarchi | tre sono minorenni

La polizia di Montevarchi ha emesso cinque Daspo urbani nei confronti dei responsabili di una rissa avvenuta in città. Tra le persone coinvolte, tre sono minorenni. Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza pubblica e prevenire futuri episodi di violenza nel territorio.

MONTEVARCHI – La polizia ha notificato 5 Dacur (Daspo urbano) ad altrettanti soggetti responsabili di una rissa a Montevarchi. La vicenda risale ad inizio dicembre quando, in piena mattina, personale delle forze dell’ordine è intervenuto per sedare una rissa segnalata in centro a Montevarchi, per l’esattezza in piazza Vittorio Veneto, tra cinque soggetti che secondo quando riferito si stavano picchiando. A seguito dell’intervento sono state effettivamente identificate 5 persone, di cui tre minorenni, appartenenti a gruppi contrapposti che si erano ritrovati nella zona per una sorta di regolamento di conti. Corrieretoscano.it Rissa in Montevarchi, scatta il daspo urbano - Arezzo, 14 dicembre 2025 – La Polizia di Stato notifica 5 Dacur ad altrettanti soggetti responsabili di una rissa a Montevarchi. msn.com

Macerata, dall’alcol ai calci e pugni in via Gramsci, per cinque giovani 14 locali pubblici vietati con il Daspo - La misura di prevenzione del cosiddetto Daspo urbano, che prevede il divieto di accesso ai pubblici esercizi o di pubblico trattenimento, era stata richiesta dai carabinieri al questore Luigi Mangino ... corriereadriatico.it

#Rissa in campo nelle giovanili, stadio off limits per cinque #giocatori | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #daspo - facebook.com facebook

DASPO Urbano Efficace o No? #degradourbano #sicurezzaurbana #daspo #daspourbano

Video DASPO Urbano Efficace o No? #degradourbano #sicurezzaurbana #daspo #daspourbano Video DASPO Urbano Efficace o No? #degradourbano #sicurezzaurbana #daspo #daspourbano