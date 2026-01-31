Catania viola i domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo | 27enne arrestato e portato in carcere

La polizia di Catania ha arrestato un giovane di Augusta che aveva violato gli arresti domiciliari per lavorare come parcheggiatore abusivo. Gli agenti hanno portato in carcere il 27enne, che si era reso protagonista di questa infrazione. È la seconda volta che si trova in guai con la legge, questa volta con un’ordinanza più severa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggravamento della misura cautelare. La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne di Augusta destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Autorità Giudiziaria in aggravamento degli arresti domiciliari a cui era già sottoposto. Il provvedimento è scattato dopo ripetute violazioni delle prescrizioni imposte: l’uomo, infatti, avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione di Lentini, ma è stato più volte sorpreso altrove. Riconosciuto dagli agenti in centro a Catania. Il giovane è stato individuato dai poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che lo hanno riconosciuto immediatamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, viola i domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo: 27enne arrestato e portato in carcere Approfondimenti su Catania Parcheggiatore Catania, arrestato parcheggiatore abusivo denunciato ben 12 volte in pochi mesi Una persona di 28 anni a Catania è stata arrestata dalla polizia per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo nonostante il divieto di accesso alle aree urbane. Vignola, viola l’obbligo di firma: 27enne arrestato e trasferito in carcere Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Catania Parcheggiatore Argomenti discussi: Viola i domiciliari dopo il furto in un negozio a Iglesias: scatta il carcere. Catania. Corruzione per maxiappalto al Vittorio Emanuele. Sei arresti, ai domiciliari il primario di UrologiaSotto inchiesta la fornitura di dispositivi medici per 55 milioni per alcune Uo di Urologia di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna. La Guardia di Finanza parla di un rodato circuito corruttivo ... quotidianosanita.it Dopo il debutto in a Catania e le date di Siracusa, la nostra produzione di Heiner Müller, con protagonisti Viola Graziosi e Maximilian Nisi, che ne è anche il regista apre oggi al Teatro Franco Parenti di Milano la sua tou - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.