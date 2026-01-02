Evade dai domiciliari a Natale per mettere a segno furti nei b&B | arrestato ladro seriale

Un uomo di 35 anni, con precedenti penali, ha evaso dai domiciliari durante il periodo natalizio e ha compiuto diversi furti in bed and breakfast di Catania. L’attività criminale è durata meno di 24 ore, durante le quali il soggetto ha approfittato dell’assenza degli ospiti per entrare nelle strutture. L’arresto è stato eseguito poco dopo, riportando la situazione sotto controllo.

È durato meno di 24 ore, da Natale a Santo Stefano, il piano ideato da un pluripregiudicato catanese di 35 anni che aveva pensato di fare "visita" ad alcuni bed and breakfast della città, sfruttando la momentanea assenza degli ospiti delle strutture ricettive, in giro per le strade e le piazze.

